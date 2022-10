Lewis Hamilton enthousiast over ’legende Brad Pitt’ in zijn F1-film

Hamilton is onlangs in de filmindustrie gesprongen. Hij heeft samen met zijn manager Penni Thow een productiehuis opgericht met de naam Dawn Apollo Films. Tim Cook, de grote baas van Apple, ondersteunt het project. Hij mocht afgelopen zondag de finishvlag zwaaien tijdens de door Max Verstappen gewonnen Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin. Pitt was daar ook; de topacteur snoof de sfeer op van de paddock om zich vast in te leven voor zijn rol als autocoureur.

„Ik kan niet anders dan opgetogen zijn, want wat ik met mijn team tot nog toe voor elkaar gekregen heb, is bijna ongelooflijk. Ik heb de steun van Tim Cook, ook voor het maken van een documentaire over mijn carrière. En dan speelt een legende als Brad Pitt ook nog eens in de film.”