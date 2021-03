Kim Kardashian: ’Het was een uitdagend jaar’

Over die scheiding zelf rept ze echter met geen woord in het interview. De Kardashian lijkt meer bezig te zijn met de impact van de coronacrisis op andere mensen: „Het was een uitdagend jaar voor veel mensen, maar het was ook een jaar van een grote schoonmaak en een enorme kans voor mensen om oprecht dankbaar te zijn voor de kleine dingen. En dat is groots. Ik denk dat mensen echt zijn ontwaakt.”

De realityster en zakenvrouw, die het afgelopen jaar behoorlijk in de clinch lag met haar echtgenoot Kanye en intussen een advocaat in de arm genomen heeft om de scheiding te regelen, zegt over deze kijk van zaken: „Ik probeer alles altijd van de positieve kant te bekijken.” Zo vindt ze het zelf geweldig dat ze dit jaar veel meer tijd met haar kinderen kon doorbrengen, iets dat ze Kanye verweet te weinig te doen. Ook geeft ze aan dat ze haar creativiteit terugvond.

In het coronajaar en rond haar scheiding heeft de ambitieuze Kim, die advocaat wil worden, haar studie rechten even gepauzeerd, maar die heeft ze nu weer opgepakt. Ze heeft de eerste twee jaar afgerond en nog twee jaar te gaan. „Eigenlijk had ik in plaats van dit interview een essay moeten schrijven; nu moet ik morgenochtend dus extra vroeg opstaan om in twee uur een essay te schrijven.”