Producent Evil na klimaatkritiek: Katja Herbers is onvervangbaar

Herbers zei in NRC dat ze, als de actrice nu haar doorbraak beleefde, nooit zou proberen carrière te maken in Hollywood. Vanwege de klimaatverandering zou ze dat niet aan zichzelf uit kunnen leggen. Maar Herbers voegde daaraan toe dat ze het nu niet zou kunnen maken te stoppen met de producties waar ze aan werkt omdat veel mensen van bijvoorbeeld de serie Evil afhankelijk zijn.

De actrice kreeg op sociale media de kritiek dat zij zichzelf te hoog inschat en dat zij best vervangen zou kunnen worden. Maar producent Robert King is maandag heel helder in zijn reactie op Twitter. „Ik ben de showrunner van de serie Evil en ik kan niet genoeg beklemtonen dat Katja niet vervangbaar is”, schrijft King. „Als zij morgen uit de show stapt, dan stoppen mijn vrouw Michelle direct met het maken van de serie. Je zou nog eerder kunnen stellen dat Michelle en ik vervangbaar zijn, al weet ik niet of studio Paramount het daarmee eens is.”

De serie Evil is te zien op Paramount+. De dienst bestelde recent een vierde seizoen. De dramaserie draait om een nuchtere psychologe (Herbers) en een spirituele priester (Mike Colter) die samen misdaden onderzoeken waar mogelijk een bovennatuurlijke verklaring voor is. Evil is bedacht door Michelle en Robert King, het echtpaar dat ook achter The Good Wife en The Good Fight zit.