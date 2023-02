Broer Madonna (die haar bloed wel kon drinken) op 66-jarige leeftijd overleden

Op Instagram deelt Joe Henry: „Mijn zwager, Anthony Gerard Ciccone, heeft gisteravond deze aarde verlaten. Ik ken hem sinds mijn vijftiende, in de lente van ons leven in Michigan zo veel jaren geleden. Zoals broer Dave Henry (die deze foto nam) hier opmerkte, was Anthony een complex persoon. En God weet: we raakten verstrikt in momenten, zoals echte broers dat kunnen.”

De muzikant hoopt dat Anthony nu bij zijn moeder en God is, zo sluit hij zijn verhaal af. „Vandaag kan niemand mij in ieder geval meer van die gedachte afbrengen.”

Anthony leefde een aantal jaren op straat en had in die tijd geen contact met zijn familie. Hij beschuldigde Madonna en zijn familie ervan niet om hem te geven. „Ik ben een nul in hun ogen – een nobody. Ik schaam me. Als ik zou doodvriezen, zou mijn familie het waarschijnlijk zes maanden lang niet weten of er niets om geven”, vertelde hij in 2011 aan Daily Mail.

Madonna heeft nog niet gereageerd op het overlijden van haar broer.