Eindredacteur Songfestival: ’Ik snap teleurstelling Ilse DeLange’

„Ik begrijp heel goed dat je teleurgesteld bent als je zo’n waanzinnig podium in Nederland hebt”, vertelt Bakker, als Head of Show verantwoordelijk voor de inhoud van de shows, in een interview met het ANP. „Ilse heeft er al eerder gestaan en heeft het toen fantastisch gedaan met The Common Linnets. Dus ik snap dat zij denkt: daar had ik ook wel willen staan. Maar wij hebben heel erg vanuit het verhaal onze acts opgebouwd. De keuze voor de intervalacts is daarop gebaseerd.”

„Wat we willen is het beste van Nederland laten zien en de diversiteit daarvan”, gaat Bakker verder. Volgens hem is de organisatie daar ruim in geslaagd. „Het gaat van een wereld-dj als Afrojack naar awardwinning dansers als Ahmad Joudeh tot aan Davina Michelle, de popsensatie van nu. Met hen hebben we iets unieks gemaakt waarmee wij ons verhaal gaan vertellen.”

Kritiek

Helemaal afwezig is Ilse overigens niet, want ze werkt achter de schermen mee aan de act van Duncan Laurence. Bovendien heeft ze vorig jaar een mooie plek gekregen in de alternatieve uitzending Eurovision: Europe Shine A Light, toen ze optrad met Michael Schulte. „Dat was een heel mooie samenwerking en een prachtige act. Maar natuurlijk snap ik haar teleurstelling”, aldus Bakker, die in het verleden werkte aan liveshows als het Gouden Televizier-Ring Gala en The Voice of Holland.

Ilse DeLange uitte afgelopen week kritiek in het programma College Tour en zei dat ze teleurgesteld was dat ze geen rol speelt tijdens het songfestival. „Ik vind het heel gek, daar ben ik heel eerlijk in”, zei de zangeres. De Songfestivalorganisatie liet vervolgens weten contact met haar op te nemen.