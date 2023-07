Dolly Parton verwacht te sterven op het podium

In gesprek met Greatest hits radio vertelt Parton dat ze ervoor kiest om in het harnas te sterven. Zelfs na zes decennia is ze niet van plan om van haar oude dag te gaan genieten. Geen geraniums voor Dolly: „Hopelijk val ik op een dag midden in een nummer op het podium dood neer - en hopelijk is het dan een nummer dat ik heb geschreven.”

Parton heeft wel besloten dat ze stopt met touren omdat het teveel tijd en energie kost op haar leeftijd. „Je bent zo lang weg tijdens een tour als je er een succes van maken wil. Dat is me teveel. Maar ik zal hier en daar speciale shows blijven doen, zoals een lang weekend of festivalshows.”

Holo-Dolly

Onlangs verklaarde Parton dat ze niet van plan was een hologramversie van zichzelf uit te brengen zoals ABBA dat vorig jaar deed: „ Al dat gedoe met kunstmatige intelligentie is niks voor mij. Sowieso is zo’n beetje alles aan me al kunstmatig, zelfs mijn intelligentie.”

In november brengt ze haar nieuwe studioalbum Rockstar uit. Dat zal dertig nummers bevatten, inclusief negen originele nummers van Parton zelf en 21 klassieke rockcovers met artiesten als Elton John, Sting en Pink.