Zangeres Cassie had geen zin om anticonceptie te regelen en is nu zwanger

„Vóór de coronacrisis sprak ik met mijn dokter over anticonceptie, maar toen we eenmaal in quarantaine moesten, was ik te laks om weer naar de dokter te gaan. Ik wilde niet onnodig naar buiten”, laat Cassie weten aan tijdschrift People.

Ook wist ze niet dat ze zo snel vruchtbaar kon zijn na de geboorte van een kind. Samen met haar man Alex Fine kreeg ze dochtertje Frankie, die nu één jaar oud is.

Ondanks haar laksheid is ze ontzettend blij met haar zwangerschap. „Het was totaal onverwacht, maar we zijn zo blij! Ik vind het geweldig dat Frankie een broertje of zusje krijgt.”

De 34-jarige zangeres werd vooral beroemd om haar hit Me & U uit 2006.