Rebel Wilson blij dat krant op vingers is getikt na ’outing’: ’Veel ellende’

„Ik zie net het nieuws dat het Australian Press Council de Sydney Morning Herald en hun journalisten heeft veroordeeld voor hun recente nare manier waarop ze mijn relatie wilden outen”, schrijft Wilson bij een foto met haar vriendin. „Hoewel ik persoonlijk niet heb gevraagd om actie te ondernemen ben ik blij dat dit nu officieel erkend is. Hun acties hebben voor veel ellende gezorgd bij Ramona en mij.”

In juni maakte Wilson bekend dat zij een relatie heeft Ramona Agruma. Later bleek dat die bekendmaking niet geheel vrijwillig was. Een columnist schreef dat de krant wist dat Wilson tegenwoordig een relatie met een vrouw had. De krant had Wilson daarmee geconfronteerd en gezegd dat zij twee dagen had om zelf op het nieuws te reageren. De krant bood later excuses aan voor het ’outing-artikel’ over de Australische actrice.