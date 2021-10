Koningin Elizabeth slaat kerkdienst over na ziekenhuisopname

Volgens royalty journalist Angela Levin lijkt het overslaan van de kerkdienst misschien een kleine stap, maar is het voor de koningin „een grote.” „Ze is erg religieus en het is voor haar persoonlijk erg belangrijk om elke zondag naar de kerk te gaan”, zegt Levin tegen The Sun. Mogelijk ontving de koningin een kapelaan op Windsor Castle.

De 95-jarige Elizabeth zegde afgelopen week op het laatste moment een bezoek aan Noord-Ierland af omdat ze rust moest houden. Later werd duidelijk dat de Queen een dag in het ziekenhuis had gelegen. De ziekenhuisopname was voor „inleidend onderzoek.” Het paleis heeft niet bekendgemaakt welke klachten de koningin heeft. Buckingham Palace liet alleen weten dat de koningin het goed maakt en dat ze zich inmiddels weer met „lichte taken” bezighoudt.

Voor de komende week staan er geen verplichtingen in haar openbare agenda. Waarschijnlijk richt Elizabeth zich nu op het bezoeken van de klimaattop, volgende week in Glasgow.