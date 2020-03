’Charles is vastberaden door te werken ondanks corona’

Dat zegt de voormalig Britse minister van Buitenlandse Zaken David Miliband, die woensdagmiddag met Charles sprak. Woensdagochtend maakte Clarence House bekend dat ook de 71-jarige prins corona heeft.

„Wat me trof is dat hij heel betrokken is bij de situatie waarmee mensen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook daarbuiten, worden geconfronteerd”, zei Miliband, tegenwoordig directeur van het International Rescue Committee, tegen Sky News. „Hij was oprecht geïnteresseerd in het werk van de hulpverleners in de meest kwetsbare landen. Hij stelde vragen over wanneer zij en de mensen voor wie ze zorgen de hulp krijgen die ze nodig hebben.”

Charles was volgens Miliband in ’een zeer goede bui’. „Het was geruststellend om hem kalm te horen praten en te horen dat hij door blijft gaan.”

De prins van Wales verblijft momenteel in Schotland, waar hij op zijn residentie Birkhall in zelfisolatie zit. Vanuit daar blijft Charles werken, liet Clarence House donderdag nogmaals weten. Ook zijn echtgenote Camilla is getest, maar zij heeft het coronavirus niet.