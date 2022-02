Alec Baldwin schikt in mishandelingszaak

De New York Post meldt dat Baldwins advocaten en de man er nu zonder inmenging van een rechter zijn zijn uitgekomen en hebben geschikt. Baldwin verloor drie jaar geleden zijn geduld toen het vermeende slachtoffer zijn auto parkeerde op een plek waar de acteur op stond te wachten. Nadat de man de acteur had aangeklaagd, reageerde Baldwin op zijn beurt met een tegenaanklacht voor laster omdat hij hem ’slechts zachtjes had geduwd’.

Hoewel deze zaak nu gesloten is, is de acteur nog niet van alle juridische problemen verlost. Baldwin is tevens aangeklaagd voor het fatale schietincident op de filmset van Rust in oktober vorig jaar. De acteur schoot tijdens de repetitie van een scène per ongeluk een cameravrouw dood met een wapen dat diende als rekwisiet. Hij zei dat hij niet wist dat het pistool geladen was. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Baldwin, ook producent van de film, is aangeklaagd voor onder meer nalatigheid.

Eerder deze maand hebben de aangeklaagde partijen een jury in Californië gevraagd deze zaak te seponeren, omdat ’alle beschuldigingen die zijn gemaakt aan het adres van de aangeklaagde zijn gebaseerd op nalatigheid in de werksfeer’, zo stelt het juridische team van Baldwin weten, dat van mening is dat de zaak hierom geseponeerd dient te worden, omdat dat in de staat New Mexico de regel is. Hier werd de film opgenomen voordat het incident plaatsvond, waardoor een rechtbank en eventuele jury uit Californië hier dus geen inspraak over zou moeten hebben.