Belgische koningin Paola over huwelijk: was erg ongelukkig

„In die tien jaar was ik vaak alleen”, zegt de moeder van koning Filip in een interview met het Franse tijdschrift Paris Match. „Mijn leven was een complete puinhoop.” Volgens de vorstin dreigde het te leiden tot een echtscheiding.

Ze voelde zich ’meestal erg verdrietig’, totdat Albert eens zei: „ik heb altijd van je gehouden.” Dat deed haar plezier, vertelt ze. „Helaas kunnen we de geschiedenis niet herschrijven, want ik zou dat decennium graag overdoen. Nu pas besef ik hoe belangrijk het is om voldoende affectie te tonen.”

De relatieproblemen die ze ervaarde tijdens hun huwelijk komen aan bod in de documentaire Paola, côté jardin, die binnenkort wordt uitgezonden op de Belgische omroep RTBF. Paola werd zestien jaar geleden door de omroep VRT gevolgd tijdens een bezoek in Italië. Daar vertelde ze op camera aan haar vriendinnen over haar huwelijk. „We hebben onze problemen gehad. Maar nu zeggen we dat we voor elkaar gemaakt waren.”