Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Ik vertrek 2023 - aflevering 2 Ik vertrek: lekker klussen in je Adamskostuum

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Bert (l.) en Thomas gaan een nudisten B&B beginnen in Spanje. Ⓒ Avrotros

Wist u dat er in Nederland maar liefst twee miljoen mensen zijn die graag in hun blootje recreëren? Zomaar een weetje dat Thomas uit zijn mouw schudt - nou ja niet echt, want deze Ik vertrek-deelnemer scharrelt het liefst de hele dag in zijn Adamskostuum rond. Schilderen, stofzuigen, cement mixen of gewoon wandelen: alles lekker in volledige vrijheid en piemelnaakt. We hebben wel saaiere afleveringen gezien.