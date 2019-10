Andie MacDowell: mijn dochter heeft relatie met Pete Davidson

Tegenover People verklaart Andie dat haar dochter en Pete ’een prachtige relatie’ hebben. De Four Weddings And A Funeral-actrice heeft de comedian zelf overigens nog niet ontmoet. „Ik heb onlangs gefacetimed met Pete, of nee; ze heeft een video van me genomen om naar Pete te sturen”, aldus Andie, die verder niet wilde uitweiden over het liefdesleven van haar dochter.

Margaret en Pete zijn de laatste tijd vaak samen gespot, maar hebben zich nog niet uitgelaten over hun relatie.