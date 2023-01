Lady Gaga verheugd met Oscarnominatie Hold My Hand

„Heel erg bedankt aan de Academy voor het nomineren van mijn nummer Hold My Hand voor een Oscar dit jaar!”, schrijft ze. „Het schrijven van dit nummer voor de film Top Gun: Maverick was een intense en krachtige ervaring die ik nooit zal vergeten. Zo dankbaar voor de magie van muziek en film.”

Eerder werd Lady Gaga al twee keer genomineerd in de categorie beste originele nummer: in 2015 voor het nummers Til It Happens to You uit The Hunting Ground en in 2018 voor het nummer Shallow uit A Star Is Born, dat de Oscar in de wacht sleepte. Dat jaar was de zangeres ook genomineerd voor haar rol in de film met Bradley Cooper.

Top Gun: Maverick was het langverwachte vervolg op de hitfilm uit 1986 over een elitekorps van Amerikaanse piloten. De film met acteur Tom Cruise in de hoofdrol was wereldwijd een van de grootste bioscoophits het afgelopen jaar.