BN’ers weg van make-uploze Maan

„Hi, dit ben ik... gewoon een echte foto zonder filters of iets”, schrijft de zangeres erbij. In een uur tijd heeft ze al meer dan 55.000 likes. Ook de complimenten zijn niet van de lucht. „Je bent prachtig”, zegt Glennis Grace. Chantal Janzen vindt Maan ’cheetah and hyena-material’, Kim Feenstra is ’voor altijd verliefd’ en model Jessie Jazz Vuijk noemt haar een ’mooie engel’. Ook Quinty Trustfull vindt haar een ’beauty’.

Vriend dj Tony Junior laat zich ook niet onbetuigd. Hij noemt haar ’KNORSKA’, wat ’ knapperd’ betekent.