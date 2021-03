Melissa Kremer (25) van Mijn kwaad bloed overleden

Bij een troostend gedicht luidt het bijschrift: „Ze is er niet meer, ze is een ster. Ze is een ster aan de hemel. Onze lieve, dappere Melissa zal voor altijd in onze gedachten zijn. Ze laat iets onbeschrijfelijk groots na, ontelbare lichtpuntjes voor jou en mij.” Talloze BN’ers, waaronder Freek Vonk, Jim Bakkum en Ellemieke Vermolen betuigen hun steun.

Bas Smit - die zich al een tijd voor het Prinses Máxima Centrum en ook voor Melissa inzet en haar het eerste exemplaar van Mijn kwaad bloed overhandigde - deelt het bericht van haar overlijden ook op zijn pagina. „Onze lieve Melissa is overleden”, schrijft hij met een gebroken hart erbij. „Wat een voorbeeld zal ze altijd voor ons zijn. Tot het einde zo hard geknokt! Hoe donker het af en toe ook is, er zijn altijd lichtpuntjes. Melissa zal altijd ons lichtpuntje aan de hemel zijn. Denk aan haar lieve mama, broertje, vriendin, familie en vrienden.”

Hij liet een paar dagen geleden nog weten dat Melissa ’keihard aan het knokken’ is en ’superzware dagen’ heeft. Volgers waren bezorgd om haar omdat het rustig bleef op haar Instagramaccount.

Het boek Mijn kwaad bloed dat van Melissa uitkwam, met een selectie van verhalen en gedichten van haar blog, was een ’bizarre droom’ die uitkwam en waarvoor ze ’eindeloos dankbaar’ was. ,,Het is heel klote dat ik er straks niet meer ben, maar het doel is mijn gezin en hematologie financieel te steunen en met dit boek kan ik dat.’’ De helft van de opbrengst daarvan gaat naar kankeronderzoek.