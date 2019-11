Kristen Stewart had met Robert Pattinson willen trouwen

Kristen Stewart en Robert Pattinson leerden elkaar in 2008 kennen op de set van Twilight. Hun liefde op het witte doek leidde tot een echte romance. In de radioshow vertelt Stewart openhartig over haar relatie met haar Twilight-tegenspeler en hoe verliefd ze op hem was. „We waren jaren samen, hij was mijn eerste echte liefde.”

Aarzelend gaf Stewart toe dat ze met Pattinson wilde trouwen. „Ik weet het niet. Dat wilde ik wel, ja. Bij elke persoon met wie ik een serieuze relatie had dacht ik: dit is het. Ik ben nooit heel casual in relaties.”