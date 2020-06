Rowena Baierl deelt hartverscheurend nieuws

„Een aantal weken geleden hebben wij het intens verdrietige nieuws ontvangen dat onze baby gestopt is met groeien en hebben wij met pijn in ons hart afscheid moeten nemen van ons lieve zoontje”, schrijft ze op het sociale medium.

Rowena voegt daar aan toe: „Wij proberen in alle rust dit een plekje te geven in ons leven.”

Eerder maakte de realityster ook al via Instagram bekend dat ze samen met haar vriend Shane in verwachting was.