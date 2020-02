Rapper Pop Smoke (20) doodgeschoten

De rapper was in zijn huis in Hollywood toen twee gemaskerde mannen daar inbraken, meldde de politie. Naar verluidt zouden de twee mannen meerdere schoten gelost hebben, die Pop Smoke ernstig verwond hebben. Vervolgens zijn ze te voet gevlucht. De rapper werd nog met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij dood verklaard.

De verdachten zijn nog niet gepakt of geïdentificeerd. Het is onduidelijk of Pop Smoke de schutters kende.

Pop Smoke bracht in juli een album uit en scoorde daarbij een grote hit met het nummer Welcome to the Party, waarvan Nicki Minaj later een remix maakte. Ook werkte hij al samen met Travis Scott. Hij was zijn dromen aan het waarmaken, vertelde hij destijds aan TMZ.