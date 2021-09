Brandweerwagens en ambulance gesignaleerd bij woning Will Smith

Op videobeelden gemaakt bij de woning is te zien hoe een ambulance met zwaailichten het landgoed oprijdt, gevolgd door een ambulance. De ziekenwagen zou iemand ter plaatse hebben behandeld, maar om wie dat gaat en of het een van de Smiths is, is vooralsnog niet bekend. De persoon in kwestie is volgens een getuige in ieder geval niet naar het ziekenhuis gebracht.

Page Six meldt dat de woordvoerders van de familie nog niet hebben gereageerd op de vraag wat er gebeurd is in de villa. Ook de familie zelf, die doorgaans veel deelt op sociale media, heeft nog niets geplaatst.

Afgelopen weekend was het huis nog omgetoverd tot een rolschaatsbaan. Dit ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Pinkett-Smith.