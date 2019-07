Monique van de Ven: ik heb Rutger zo bewonderd

Het tweetal speelde in 1973 samen in Turks Fruit, nog steeds de best bezochte Nederlandse film ooit. De verfilming van het boek van Jan Wolkers werd onder meer genomineerd voor een Oscar.

„Hij heeft 47 jaar deel uitgemaakt van mijn leven”, meldt Van de Ven. „Na het grote succes van Turks Fruit zijn we altijd bevriend gebleven. We waren niet verliefd, maar toch spatte onze liefde van het doek, zoals hij dat altijd zo mooi omschreef.”

De actrice heeft altijd „zijn liefde voor zijn vrouw Ineke, zijn compassie voor mensen, zijn nieuwsgierigheid en zijn levensdrift bewonderd. Die mooie, sterke man is nu weg. Ik ben er kapot van en ik zal hem vreselijk missen.”