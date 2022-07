Hoge pief Daily Mail aan de slag voor prins Charles

Kopieer naar clipboard

Prins Charles en Camilla. Ⓒ ANP/HH

Keep your friends close and your enemies closer of misschien toch if you can’t beat them, join them? Hoe dan ook, prins Charles en zijn vrouw Camilla hebben de adjunct-hoofdredacteur van de Daily Mail – een van de grootste dagbladen van het Verenigd Koninkrijk – aangesteld als nieuwe perschef. Tobyn Andreae zal binnenkort bij het koppel in dienst treden.