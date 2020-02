Wim ’The Iceman’ Hof in clip Britse inzending songfestival

In de clip komt Hof meerdere keren voorbij zoals de meesten hem kennen: met ontbloot bovenlijf loopt hij door een met sneeuw bedekt bos. De Nederlander staat bekend om het nemen van ijsbaden en de ademhalingstechniek die hij daarbij gebruikt.

Het liedje My Last Breath is geïnspireerd op een documentaire over een duiker in de Noordzee die moet worden gered als hij de rest van de crew uit het oog verliest. De keuze voor Wim Hof was toen snel gemaakt. „Het zette ons aan het denken over wat je zou doen voor andere mensen”, zei Newman donderdag op BBC Radio 1 over het liedje. Vlak daarvoor had presentator Graham Norton de Songfestivalinzending bekendgemaakt.