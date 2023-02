Hans de Booij beleeft bijzondere tv-comeback bij First dates

In de zomer van 1983 kon niemand om Hans de Booij heen dankzij Annabel, de door Boudewijn de Groot geschreven nederpopklassieker over een jongen die zijn hart volledig verloor aan een toevallige liefde. De liefde lacht De Booij zelf niet direct toe in het leven. Hij was al acht jaar alleen toen hij door een vriend werd opgegeven voor First dates.

Voor de camera van het BNNVARA-programma vertelde Hans eerlijk dat hij het geloof in de liefde wat verloren was. Dat deed hem zeer, want: „Je kunt doen wat je wil in het leven. Presteren en maken wat je wil, maar als het zonder liefde is dan ben je nog nergens.” Ruim 300.000 kijkers waren getuige van Hans’ eerste ontmoeting met de 62-jarige kinderverpleegkundige Irma die zei heel erg van muziek te houden, maar toch de zanger in eerste instantie niet herkende. Wat haar wél direct opviel was dat hij een sfeer van treurigheid om zich heen had hangen.

Een scherpe observatie, want het leven van De Booij ging ondanks het succes vaak niet over rozen. Hij trouwde en scheidde tweemaal, kampte met een wiet- en alcoholverslaving en ging ook nog eens persoonlijk failliet. In 1999 bracht een toevallige ontmoeting met de huidige Dalai Lama het boeddhisme in zijn leven. De geweldloze levensleer bracht rust in zijn bestaan.

Hans de Booij in 1987 Ⓒ ANP/HH

Corona

De laatste jaren werkt hij aan een comeback als artiest, maar de pandemie gooide roet in het eten. Eind november 2021 belandde hij elf dagen op de intensive care met ernstige longproblemen. Een embolie werd hem bijna fataal en zijn revalidatie heeft maanden geduurd: „Ik heb het beest in de bek gekeken”, verklaarde hij, „Sindsdien is alles anders.”

De Booij deed een groot deel van zijn levensverhaal uit de doeken in First dates. Waar zoveel brute eerlijkheid anderen zou afschrikken, kon zijn date Irma het juist waarderen. Het stel had een klik en besloot na het toetje dat ze elkaar best nog eens willen zien. Hans liet weten voor haar alle vrouwen met liefde opzij te willen zetten.