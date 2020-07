Mail ziet geen reden om namen vrienden Meghan geheim te houden

De hertogin van Sussex laat weten er niet van gediend te zijn dat The Mail on Sunday de namen van vijf van haar vrienden die in haar zaak tegen de krant als getuigen kunnen dienen, openbaar wil maken. In een reactie daarop zegt The Mail dat er geen reden is om de namen geheim te houden.

Het stuit Meghan vooral dat de namen haar vriendinnen als clickbait kunnen worden gebruikt zodat mensen meer op het nieuwsartikel zullen klikken. "Om hun namen bekend te maken in het kader van clickbait en commercieel gewin is vals en bedreigt hun emotionele en mentale gezondheid", laat Meghan in een verklaring weten. "The Mail on Sunday speelt een mediaspelletje met echte levens."

In een reactie zegt een woordvoerder van The Mail dat het "absoluut geen intentie had om de namen van de vijf te publiceren. Maar hun bewijs is van groot belang voor de zaak en we zien geen reden waarom hun identiteit geheim moet blijven."