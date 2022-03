Relatie Urk!-realityster Teun Föhn gestrand

Hun uiteenlopende karakters en Jeroens wens om ver weg van Urk een bloemenzaak te beginnen, zaten de relatie in de weg – met als gevolg dat zij hun breuk woensdag in de nieuwe editie van weekblad Privé toelichten

„Ik ben nog steeds dol op hem”, vertelt Teun. „Het is gewoon heel vervelend dat dit zo is gelopen. Ik ben met Jeroen om de tafel gaan zitten, omdat ik al eerder het gevoel had dat we uit elkaar groeiden. Hij is enorm druk met het opzetten van zijn zaak, waardoor we elkaar steeds minder vaak zagen.”

Afstand

Ook de afstand tussen Flevoland en Zeeland werd een alsmaar groter obstakel. „Afgelopen weekend zijn we bij elkaar gekomen en hebben we besloten afstand van elkaar te nemen. Ja, het is uit. We houden enorm veel van elkaar, dat is het niet, maar het probleem is dat onze levens heel erg uit elkaar liggen. De laatste maanden speelden we onze muziek op een andere toon.”

