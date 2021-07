Melinda Gates mogelijk over twee jaar weg uit Gates-stichting

Premium Verhalen achter het nieuws

Actrice Sanne was zwanger op de set en stond op het punt van bevallen

Ze speelt de hoogzwangere Anneke in de film Herrie in Huize Gerri, die vanaf morgen te zien is bij Pathé Thuis. En daarvoor was geen nep-buik nodig. Actrice Sanne Langelaar (37), was tijdens het draaien namelijk zélf 37 weken zwanger.