Derde operatie voor Fred van Leer

De operatie maakt Fred naar eigen zeggen bang. „Ik ben bang... Heel bang voor wat er komen gaat... Je moet het nemen zoals het komt maar die pijn... Even serieus? En mijn vrienden moeten een lintje krijgen.”

Fred werd de afgelopen weken al twee keer geopereerd aan de infectie in zijn schouder. Vorige week bracht hij bijna volledig door in het ziekenhuis. De afgelopen dagen was hij gedeeltelijk thuis. Via een infuus kreeg hij dag en nacht antibiotica toegediend. Zondagavond liet hij weten opnieuw in het ziekenhuis te liggen.