Anouk verwijdert foto met Ali B van Instagram

Anouk en Ali konden het juist altijd goed met elkaar vinden. Aan het begin van de coronacrisis nam de zangeres nog een cover van een liedje van de rapper op toen ze vastzat in Marokko. Ze wilde hem daarmee bedanken voor alle hulp die hij voor haar had geregeld.

Ali, tegen wie inmiddels twee aangiftes zijn gedaan, reageerde destijds met tranen in de ogen op het liedje van Anouk. „Ik ben gewoon weer aan het janken, ik zweer het. Super grappig en super mooi gedaan..love you”, reageerde hij.

Anouk maakte zondag al bekend dat ze naar aanleiding van de gebeurtenissen niet meer terug wil keren bij The Voice of Holland. „Het is gewoon een corrupte bende”, zei de zangeres in een video op haar Instagram-account. „Ik wil niet werken waar jarenlang gewoon een aantal mannen misbruik heeft gemaakt van hun positie, en waar er bewust voor is gekozen het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet.”

