Neymar meldt zich in rolstoel op politiebureau

Neymar (27), die deze week tijdens het oefenduel met Qatar geblesseerd raakte en daardoor de Copa América in eigen land moet missen, kwam aan in een rolstoel en werd vervolgens, naast zijn krukken, door drie mannen naar het politiebureau begeleid.

De Braziliaanse voetbalbond heeft bevestigd dat Neymar een oproep had gekregen om met de politie te spreken over de foto’s en berichten die hij van het vermeende slachtoffer had gekregen, waarin hij hij beschuldigt van afpersing, en die hij zonder haar toestemming op sociale media deelde.

Ondertussen heeft Mastercard laten weten per direct te stoppen met advertenties rond Neymar. Het bedrijf wil voorlopig afstand te nemen van de speler en zegt de situatie rond Neymar opnieuw te bekijken als er meer duidelijkheid in de zaak is.

Eerder deze week deed Najila Trindade Mendes de Souza voor het eerst haar verhaal op de Braziliaanse tv-zender SBT. Ze vertelde dat ze door de voetballer is verkracht in een hotelkamer in Parijs. De vrouw had in eerste instantie ingestemd om seks met Neymar te hebben, maar dat ze daar later op terugkwam, omdat ze het niet onveilig wilde doen. „Toen ik hem vroeg of hij een condoom bij zich had, zei hij ’nee’. Ik vertelde hem vervolgens dat het feest dus niet door kon gaan.”

Neymar zelf beweert dat de beschuldigingen niet meer zijn dan een poging hem af te persen.

Najila Trindade Mendes de Souza Ⓒ SBT