Voormalig Miss USA Cheslie Kryst (30) overleden

Cheslie, die in 2019 gekroond werd tot Miss USA, overleed nadat zij van een gebouw in Manhattan was gesprongen. Haar familie laat in een verklaring aan CNN weten: „Met groot verdriet moeten we het overlijden van onze geliefde Cheslie mededelen. Haar licht was een die anderen om haar heen inspireerde. Ze had veel liefde, ze lachte en ze straalde.”

Vlak voor haar overlijden deelde ze nog een foto van zichzelf op Instagram en schreef daarbij: „Opdat deze dag je rust en vrede geeft.” Cheslie werkte als advocaat die zich inzette om het rechtsysteem van de Verenigde Staten te hervormen. Ze behaalde drie titels op twee universiteiten. Ze werkte aan civiele rechtszaken voor een advocatenkantoor en hielp gratis gevangenen die mogelijk onterecht veroordeeld waren.

(Tekst loopt door onder foto.)

De organisatie van Miss Nederland reageert geschokt op het overlijden. In een bericht op Facebook schrijven zij: „Lieve Cheslie, je was een inspiratie voor velen en we hopen dat je de rust hebt gevonden die je zocht.”

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten helpt en kan anoniem. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).