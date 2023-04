The Phantom of the Opera na 35 jaar gestopt op Broadway

In New York is zondagavond de laatste voorstelling van The Phantom of the Opera gespeeld. Na 35 jaar, 14.000 opvoeringen en zo’n 20 miljoen toeschouwers viel in het Majestic Theatre definitief het doek voor de wereldberoemde musical op Broadway. Het was de langstlopende show op Broadway.