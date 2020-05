Academy overweegt Oscaruitreiking 2021 uit te stellen

De uitreiking staat nu op 28 februari in de agenda. Maar er zijn al meer zorgen geuit over het feit dat er wellicht te weinig films uitkomen dit jaar om een eerlijke keuze te kunnen maken. Door het coronavirus liggen over de hele wereld filmopnames stil en zijn bioscopen gesloten.

De Academy paste om die reden in april al de regels aan. Hierdoor zouden ook speelfilms die niet in de bioscoop uitkomen maar bijvoorbeeld op streamingdiensten als Netflix of Amazon in première zijn gegaan mee mogen doen in de competitie.

Voorzitter David Rubin van de organisatie stelt in een reactie „nog geen idee te hebben hoe het filmlandschap er begin 2021 uitziet. We weten dat we het prachtige medium film willen vieren, maar over de vorm kunnen we nog niets zeggen.”