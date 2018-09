Russell Crowe wordt ’veilingmeester’

„Je kan hem gerust de curator van deze veiling noemen. Hij heeft alles van A tot Z geregisseerd”, aldus een medewerker van Sotheby’s. „Je moet niet gek opkijken als hij straks misschien ook nog de rol van veilingmeester op zich neemt. Hij is erg betrokken en zeer gedreven.”

Zaterdag gaan er een aantal bijzondere stukken onder de hamer, waaronder het gladiatorenvest dat Crowe droeg in zijn rol als Maximus in de film The Gladiator, waarvoor hij een Oscar won. Het vest moet tenminste 25.000 euro opbrengen. Verder zijn er een aantal rekwisieten, filmposters, accessoires en kledingstukken die hij in verschillende films gebruikte. Ook veilt de acteur meerdere meubels en peperdure handbeschilderde kamerschermen.

Crowe zelf is kraakhelder over deze veiling: „Het zijn drie kamers vol met spullen waar ik niets meer om geef, waar ik geen zin meer in heb om het te onderhouden en waar ik dus vanaf wil.” Volgens de acteur staat hij op goede voet met zijn ex Danielle en ’leiden ze deze veiling samen in goede banen’.