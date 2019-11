Afzwaaiende Sjors Fröhlich na tien jaar weer op radio

Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Sjors Fröhlich presenteert dinsdag op zijn laatste dag als hoofdredacteur bij BNR nog eenmaal een programma. De radiomaker, die burgemeester wordt van de gemeente Vijfheerenlanden, is van 11.00 tot 12.00 uur te horen als presentator van Ask Me Anything.