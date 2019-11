’Der Alte’ nu nóg ouder: vandaag 95!

Acteur Rolf Schimpf mag vandaag 95 kaarsjes uitblazen. Maar of dat nog zo soepel gaat: ’Ouder worden op zich is geen genot...’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Zijn televisiecollega HORST TAPPERT is inmiddels al een paar jaar ter ziele, maar een ándere Duitse speurneus, die jarenlang elke week een moord oploste, is er nog steeds. ROLF SCHIMPF speelde in ruim tweehonderd afleveringen Der Alte, maar ’de ouwe’ is nog steeds springlevend: hij wordt vandaag 95!