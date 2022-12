Premium Het beste van De Telegraaf

Dennis, Ferry en London strijden om eerste plaats ’Expeditie Robinson’ Hing er romantiek in de lucht bij Expeditie Robinson?

Dennis wist de kijkers te ontroeren met zijn persoonlijke ontboezemingen. Ⓒ foto Jasper Suyk

Vandaag strijdt het trio Dennis Wilt (53), Ferry Weertman (30) en London Loy (47) om een plek in de finale van het programma Expeditie Robinson. Vorige week zagen 920.000 kijkers publieksfavoriet en krachtpatser Harry Piekema (63) tot hun verbazing roemloos vertrekken in de halve finale. Er was niet eens meer tijd voor een afscheidsmomentje nadat de ’supermarktmanager’ met gunfactor 33 dagen op een houtje had zitten bijten. Wie volgt?