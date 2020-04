Ellie Lust over kritiek op coronalied: neem nog een augurk

De BN’ers die meewerkten aan het nummer, dat maandagavond is uitgekomen, werden er onder meer van beticht dat ze een slaatje wilden slaan uit de coronacrisis. „Iedereen heeft belangeloos meegedaan aan de actie. Als je zo reageert, dat past helemaal niet bij de positieve intenties”, zegt Ellie. „Neem nog een augurk en ga lekker slapen.”

Ook Remy Bonjasky, die te horen is op het nummer, betreurt het dat Zon op social media werd omgedoopt tot coronalied en dat werd opgeroepen tot een boycot. „Het slaat helemaal nergens op dat je in je zolderkamer zoiets moet tikken”, aldus de oud-bokser. „Het is echt een mooi lied.”

Zanger Kenny B is blij dat hij een bijdrage heeft kunnen leveren aan Zon. Het is een ode aan iedereen in Nederland in deze crisis. Ook aan de mensen die het liedje niets vinden, vindt Kenny. „Dan hebben ze lekker iets om over te praten.”

Op Zon zijn ook artiesten als Jeroen van der Boom, Gordon, Edsilia Rombley, Patty Brard en Brainpower te horen. Alle eventuele opbrengsten van het lied gaan naar goede doelen.

’Jammer’

Jeroen van der Boom betreurt het dat de actie #zingcoronadewerelduit en het bijbehorende nummer Zon de afgelopen dagen zo veel kritiek heeft gekregen. De zanger, een van de honderd BN’ers die te horen is in het lied, liet maandag in een video op Instagram weten dat de intentie van het liedje door sommigen verkeerd is opgevat.

Zon, dat maandagavond werd gelanceerd in Jinek, werd daarvoor al op sociale media omgedoopt tot ’coronalied’. Boze twitteraars lieten weten dat ze vonden dat BN’ers beter op een andere manier iets konden doen in de coronacrisis dan het zingen van een liedje waardoor ze vooral zelf aandacht krijgen.

Hoewel Jeroen zich normaal gesproken liever niet mengt in dergelijke discussies, wil hij toch reageren. „Ik las heel veel ruzie en onvrede over het liedje Zon. Wat ze dan noemen het ’coronalied’. Nou coronalied, zo is het nooit bij ons terechtgekomen”, aldus de zanger. Hij werd door samenstellers en producenten Han Kooreneef, Luc Weegels, Joost Jellema en Jeroen Rombouts van Music Mates gevraagd om aan het lied mee te zingen. „Een heel mooi doel om mensen te ondersteunen en te steunen.”

Dat het nummer, waar ook namen als Edsilia Rombley, Gordon, Leontine Borsato, Yolanthe Cabau op te horen zijn, niet door iedereen enthousiast wordt ontvangen vindt Jeroen apart. „Ik merk dat het door een paar mensen belachelijk gemaakt wordt en dat vind ik jammer. Iedereen doet z’n best, iedereen probeert een steentje bij te dragen. En als je wordt gevraagd om iets te doen voor een ander: dan doe je dat gewoon. Niet om jezelf een veer in de reet te steken maar om een liedje te zingen om mensen kracht te geven.”