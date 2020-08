Eindelijk arrestaties na moord op Run DMC’s Jam Master Jay in 2002

Darryl 'DMC’ McDaniels, Joseph 'DJ Run' Simmons en Jason 'Jam Master Jay' Mizell Ⓒ Getty Images

Achttien jaar na de moord op Run DMC’s Jam Master Jay, zijn er twee mannen aangeklaagd. De moord in 2002 was tot nu toe een van de meest beruchte onopgeloste moorden in New York.