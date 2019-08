Britten stemmen massaal af op Peaky Blinders

Peaky Blinders keerde na bijna twee jaar terug op de Britse tv. Het vierde seizoen werd in 2017 door gemiddeld 3,3 miljoen kijkers gevolgd. Het was daarmee het best bekeken seizoen tot nu toe. De vijfde reeks telt zes afleveringen en is vanaf 4 oktober te zien op Netflix.

Naast Cillian Murphy keren alle belangrijke hoofdrolspelers terug in het nieuwe seizoen. Ook zijn enkele nieuwe namen, zoals Sam Claflin en Brian Gleeson, toegevoegd aan de cast.