R. Kelly na klinisch onderzoek niet langer onder zelfmoordtoezicht

De rechtbank stelt dat R. Kelly onder permanente bewaking ter voorkoming van zelfdoding is gesteld na een eerder psychologisch onderzoek. „Na een klinisch onderzoek is dinsdagochtend besloten dat Robert Sylvester Kelly, ook bekend als R. Kelly, vanaf vanmorgen niet meer onder permanent zelfdodingstoezicht staat”, laat de rechtbank weten.

De 55-jarige zanger werd vorig jaar schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en meisjes te misbruiken. Afgelopen week werd zijn straf in deze zaak vastgesteld op 30 jaar cel. De muzikant moet ook nog voorkomen in zaken met vergelijkbare beschuldigingen in de staten Illinois en Minnesota.