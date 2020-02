'Bruiloft prinses Beatrice en Edoardo eind mei'

De receptie is op Buckingham Palace, waar ook prins William en Catherine in 2011 hun huwelijksfeest hielden, nadat zij elkaar in Westminster Abbey het jawoord gaven. Waar de ceremonie van Beatrice en Edoardo wordt gehouden, is nog niet bekend. Er wordt gefluisterd dat Guards Chapel, de kerk tegenover het paleis, daar het decor van is.

Beatrice en Edoardo maakten in september vorig jaar hun verloving bekend. In de maanden daarna stond echter niet Beatrice, maar haar vader prins Andrew in de schijnwerpers. Hij kwam veelvuldig negatief in het nieuws vanwege zijn vriendschap met de van misbruik verdachte zakenman Jeffrey Epstein. Al die aandacht heeft het huwelijk van Beatrice en Edoardo ook telkens doen opschuiven.