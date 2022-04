Stefano Keizers ziet naam alter ego niet verdwijnen

Meit bedacht zijn alter ego Stefano Keizers jaren geleden en treedt onder die naam ook op. Na zijn huidige voorstelling, waarmee hij nog ’ongeveer een jaar’, toert is het klaar voor hem, maar hij weet dat de naam aan hem zal blijven kleven. „Wat ik ook ga proberen het is een naam die altijd, al is het tussen haakjes, achter mijn naam zal worden gezet want geen enkele producent of boeker wil ooit iets met mij gaan maken als niet de naam Stefano Keizers mag vallen”, zei hij zondag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune.

De cabaretier heeft dus ’niet de illusie’ dat de naam verdwijnt. „Maar ik heb wel heel erg de behoefte om dus over een jaar, wanneer ik klaar ben met deze derde voorstelling, even echt iets heel erg anders te gaan doen.”