Derksen vraagt Veronica-collega Beelen om ’blote dame’

Nadat Beelen de oud-hoofdredacteur van Voetbal International een aantal voetbalgerelateerde vragen voorschotelt, begint Derksen over zijn grote frustratie jegens de shockjock: de vroege telefoontjes. „Wil je me nooit meer om zeven uur ’s ochtends bellen, Giel? Ik heb iedere week een theatertour en dan moet je naar plaatsen als Roermond. Dan ben je om drie uur thuis en dan gaat om zeven uur de telefoon: Giel Beelen. Nou, dan kan ik de telefoon wel door het raam gooien!”

Vervolgens geeft Beelen aan ’ontzettend trots’ te zijn met de komst van Derksen en zijn Voetbal Inside-collega’s naar Veronica, waarop de de oud-voetballer laat weten dat „een kwaliteitsinjectie nooit kwaad kan”. Als het gesprek er bijna op zit, wil Derksen toch nog even zijn ’eisen’ bekendmaken, mocht hij de volgende keer langskomen bij Giel in de uitzending. „Als ík een keer bij je in de studio ben, dan mag je gerust een blote dame uitnodigen hoor.” Op de vraag of beide heren daarvoor alvast de agenda erbij kunnen pakken, antwoordt Derksen: „Laten we dat maar spontaan doen.”

Tim Knol

Hiermee refereert de tv-persoonlijkheid aan de grap die Beelen vorige maand wilde uithalen met muzikant Tim Knol, waarmee hij voor veel opschudding zorgde. De deejay had een stripper geregeld, die tijdens het optreden van de zanger plotseling tevoorschijn kwam. Knol verliet vervolgens het gebouw en Beelen kreeg heel Nederland over zich heen, inclusief Johan Derksen.

„Die Giel Beelen, dat is zo’n verschrikkelijke klootzak”, vertelde de muziekliefhebber een dag later in Voetbal Inside. „Ik vind het helemaal geen aardige jongen. Ik hou niet van diskjockeys die een muziekprogramma maken, maar zichzelf belangrijker vinden dan de muziek. Dan schiet je aan je doel voorbij.”

Onbeschoft

In diezelfde uitzending haalde de oud-voetballer ook nog maar eens het ’belgedrag’ van Beelen aan. „Ik heb altijd mijn telefoon naast het bed liggen, maar als om zeven uur dat programma van hem begint, belt-ie mij op. Ik heb hem ooit gezegd: ’Als je me wil bellen en je laat het van tevoren even weten, dan is het prima.’ Maar niet dat als ik opneem en vervolgens een slaperige stem rechtstreeks in de uitzending zit. Dat vind ik onbeschoft.”