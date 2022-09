Martien Meiland zingt titelsong nieuwe Sinterklaasfilm

Meiland speelt zelf in de film de rol van kasteelheer Jean Claude, wie hij ook speelde in het vorige deel van De Grote Sinterklaasfilm-reeks. Prinses Laurentien, Richard Groenendijk en Jan Versteegh verschijnen onder anderen ook in de film. Het vorige deel van de reeks trok meer dan 200.000 bioscoopbezoekers.

In Gespuis in de Speelgoedkluis spelen Groenendijk en Versteegh twee broers die de sleutel stelen van de speelgoedkluis. Hierdoor dreigt het Sinterklaasfeest niet door te gaan. De film – de trailer is hier te bekijken – moet 5 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien zijn.