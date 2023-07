Premium Het beste van De Telegraaf

Afscheidstour Elton John levert 830 miljoen op: dit zijn de lucratiefste shows aller tijden

Door Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / HH

De hele wereld over toeren om je muziek te laten horen: voor veel artiesten is het de voornaamste bron van inkomsten. Elton John heeft met zijn afscheidstour bijvoorbeeld al zo’n 830 miljoen euro binnengeharkt. En hij is zeker niet de enige die er schatrijk van wordt. Dit zijn de tien best betaalde tournees aller tijden.