Jan Dulles: ’Dit maakt alle corona-ellende een heel klein beetje goed’

Op sociale media reageert Dulles op zijn winst. Bij een foto van zijn zoontje James, die enthousiast poseert met het gewonnen gouden masker, schrijft hij: „Ik wil jullie allemaal bedanken hiervoor. Sowieso voor alle complimenten van de afgelopen weken terwijl ik nooit heb gezegd dat ik het was.” Hij biedt tevens zijn excuses aan aan alle mensen tegen wie hij heeft gelogen over zijn deelname. „Het was echt gigantisch om mee te mogen doen aan dit programma en dat ik dan ook nog heb gewonnen...... FANTASTISCH. De prijs gaat een mooie plek krijgen in mijn huis.”

De finale van The Masked Singer is vrijdagavond door bijna 4 miljoen mensen bekeken. Volgens Stichting Kijkonderzoek (SKO) schakelden 3.860.000 mensen in op RTL4, waardoor het zangprogramma het best bekeken programma werd van de dag. „3,9 MILJOEN KIJKERS! Dat ga ik in dit leven waarschijnlijk niet meer meemaken dus daar ga ik vandaag nog even van nagenieten”, reageert Dulles dolenthousiast.

„Hebben jullie ook zo genoten van het programma? Lekker zo’n niks-aan-de-hand feel good programma op de vrijdagavond met een hapje en een drankje erbij. Dat maakte alle corona-ellende weer een heel klein beetje goed”, concludeert hij op Instagram.