Jan Rot als laatste wens nog één keer in De slimste mens

Volgens de regels van het programma mogen kandidaten eigenlijk maar één keer meedoen, maar voor Rot is dus een uitzondering gemaakt. In het eerste seizoen van De slimste mens in 2012 deed de muzikant mee en eindigde hij in de finale, tegenover Arjen Lubach, die uiteindelijk won.

„Ik wil eigenlijk nog graag een keertje meedoen”, zei Rot eerder in een gesprek met De slimste mens-presentator Philip Freriks. Daar moest Freriks wel even over nadenken.

In de zomer kreeg Rot te horen dat hij uitgezaaide darmkanker heeft. Rot is schrijver van boeken, liedjes en vertaalde de teksten van musicals als Hello Dolly! en Jersey Boys. Ook de teksten van de Nederlandse versie van rockopera Tommy van The Who zijn van zijn hand.