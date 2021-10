Premium Het beste van De Telegraaf

Goocheltrucs als moordwapen in ’Box’

— Wat: thriller — Wie: Camilla Läckberg en Henrik Fexeus — Uitgever: The House of Books

Door Paola van de Velde

Gruwelijk verminkte lichamen zijn helaas geen ongebruikelijke vondst voor de politie in Stockholm. Maar een met zwaarden doorboorde jonge vrouw in een goochelkist? Dat is nieuw. Daarom neemt rechercheur Mina Dabiri een opmerkelijk besluit. Ze vraagt de befaamde meester-mentalist Vincent Walder om mee te denken over de oplossing van deze moord.